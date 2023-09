Débat : les cyclistes ont-ils besoin d’un permis vélo ?

Guy de Huy nous rejoint également : "Il faut surtout de la répression. Je suis allé il y a 15 jours à Bruxelles et je me suis vraiment senti mal à l’aise. Je suis Bruxellois d’origine et je n’ai jamais vu ça. Je pense que c’est surtout deux tiers qui ne respectent pas les feux rouges, ainsi que les trottinettes".

Guy continue son raisonnement en confirmant qu’il faudrait plus de policiers pour verbaliser les cyclistes et les trottinettistes qui enfreignent la loi. "Bruxelles est devenue une zone de non-droit. Les piétons sont des usagers faibles tandis que les trottinettes et les vélos sont des agresseurs".

Peut-on penser qu’ils ne connaissent pas réellement le Code de la route ? Guy affirme que non, tout le monde connaît le Code de la route. "Je sais que le QI de la population générale n’est pas très élevé mais tout le monde sait ce qu’est un feu rouge et un passage piéton" conclut-il.