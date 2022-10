Débat : le vrac, le bio, les circuits courts… c’est trop cher pour vous ?

La crise est passée par là et le circuit du bio, du vrac et du circuit court subit de lourdes baisses de leur chiffre d’affaire. Le Covid avait donné des couleurs au secteur, mais la hausse générale des prix l’a plombé. Le secteur souffre encore de son image "onéreuse". Et vous, vous avez laissé tomber vrac et bio ?

