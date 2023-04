Débat : le supplément de pension des députés est-il mérité ?

Didier, un auditeur de Beauvechain, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Non, ce n’est pas mérité. On ne comprend pas pourquoi ils auraient droit à un supplément. Ils prennent les décisions qu’ils veulent. On a tous un salaire en fonction de nos responsabilités. Lorsqu’on sera pensionné, on aura un salaire pour ne rien faire, on sera tous sur un pied d’égalité, donc je pense qu’on devrait tous toucher la même pension. Je ne comprends pas les différences de pension en fonction des professions."