Débat : le personnel de nettoyage est-il suffisamment respecté ?

Revenons sur cette journée d’action du personnel de nettoyage tenue cette semaine. Une revendication est d’être payé au moins un euro de plus par heure. La plupart travaille à temps partiel, se retrouve juste au-dessus du seuil de pauvreté… et travaille parfois dans de mauvaises conditions d’hygiène. Respectons-nous ces travailleurs et travailleuses de l’ombre ?

Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini de 17 heures à 19 heures sur VivaCité. Pour intervenir en direct dans l’émission, appelez le 070/23.33.23 (30 centimes la minute) ou envoyez un SMS au 3063 (50 centimes le message).