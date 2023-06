Débat : le permis à 18 ans, est-ce trop tard ?

Le débat se termine à Mouscron avec le commentaire de Cédric : "Le permis à 17 ans, c’est beaucoup trop tôt. Sur la route, il y a de plus en plus de monde, plus de trafic, on ajoute les trottinettes, etc. C’est impensable de voir des jeunes de 17 ans sur la route. Ils n’ont pas la maturité de l’expérience de la route. Certains jeunes ne se rendent pas compte de la dangerosité de la route."

