Débat : le patrimoine artistique belge est-il assez mis en valeur en Belgique ?

On en pense quoi du nucléaire ? Le gouvernement fédéral a signé avec Engie-Electrabel un accord de principe devant permettre la prolongation de deux réacteurs nucléaires (Doel 4 et Tihange 3), pour une durée de dix ans à partir de 2026. Alors que plusieurs pays avaient choisi de quitter le nucléaire, celui-ci semble rentrer en grâce. Où en est la perception du nucléaire dans le public ?

La femme du jour est Eva Kaili, l’ex-vice-présidente du Parlement européen. Elle est détenue depuis le 9 décembre, suspectée d’avoir été corrompue par le Qatar et le Maroc pour influencer les décisions économiques et politiques du Parlement. La semaine dernière, Eva Kaili avait fait une demande pour avoir un contact avec sa fille de deux ans, même via Skype, mais cette demande avait été refusée. Pour l’ex-vice-présidente, " c’est de la torture. " Elle a finalement pu la voir… mais avec deux psychologues. Tout cela est-il justifié ?