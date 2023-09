Débat : le jardin mémorial de Marcinelle, c’est le meilleur moyen de ne pas oublier ?

Robert de Fleurus est notre premier intervenant ce matin : "Il y a d’autres façons de se souvenir de Julie et Melissa mais c’est très beau. Après, dans quelques années avec le temps et la pollution, qu’est-ce qu’il va devenir ce monument ? Il va être sali, les couleurs vont changer et je ne suis pas sûr que l’on va entretenir les jardins. C’est ridicule. Le meilleur moyen de se souvenir de Julie et Melissa est d’y penser ou d’aller se recueillir sur leurs tombes".

Robert continue et explique qu’il aurait peut-être fallu simplement démolir la maison ou faire un parc pour les enfants. "Le public n’aura même pas accès à ce jardin puisqu’il est en hauteur, je ne vois pas le principe, ça aurait dû être accessible au public".