Débat : le gouvernement ne veut plus nommer de fonctionnaires à titre définitif, ça vous choque ?

Le gouvernement flamand a décidé qu’il ne nommerait plus de fonctionnaires à titre définitif à partir de 2024 ; C’est l’inverse dans le sud du pays. En 2019, sur les 10 000 fonctionnaires que comptait le SPW, 60% étaient statutaires et 40% contractuels. En 2023, ce rapport était de 69,9% et de 31,1%. La fin des nommés à vie, ça vous choque ? Ou pas ?

