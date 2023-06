Débat : le CEB est-il trop stressant ?

Isabelle, une auditrice de Juprelle, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Ce n’est pas stressant. Nos enfants sont dans des cocons, on les surprotège. Il est temps de se rendre compte que la vie n’est pas toute rose. En donnant aux enfants tout ce qu’ils veulent, quand ils veulent, tout est beau pour eux. Et lorsqu’ils se retrouvent dans la vie active, ils ne comprennent plus rien et font des burn-out. Il faut que les élèves soient habitués dès le départ à avoir un minimum de stress et de frustration. Il est plus que temps qu’on remette un peu de pression et du niveau à notre enseignement. On ne peut pas niveler par le bas. Le CEB devrait être beaucoup plus difficile que ce qu’il n’est actuellement."