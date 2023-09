Débat : le burkini a-t-il sa place dans les piscines ?

Erik de Grivegnée a rejoint la conversation également : "Le burkini à la piscine me dérange fortement. On tue de plus en plus la laïcité chez nous. Je crois que c’est plus un coup de com en vue des élections et c’est maladroit car ça va renforcer le clivage qui est déjà en progression."

La commune de Schaerbeek a contacté la RTBF en précisant qu’elle n’autorisait pas le burkini mais qu’elle autorisait les tenues intégrales, ce qui n’interdit donc pas le burkini.

"Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles, on sait très bien ce que ça sous-entend. Si on peut aller se baigner en tenue intégrale alors moi je vais arriver en salopette de travail là-bas. Il y a une certaine hypocrisie dans tout ça. Moi dans tous les cas, le burkini me dérange" conclut Erik.

