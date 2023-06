Débat : le baptême estudiantin est-il une tradition d’un autre âge ?

Le débat se termine à Tournai avec le témoignage de Didier : "C’est une vieille tradition qui doit disparaître. J’ai été baptisé il y a 40 ans pendant un mois et demi. On dit que c’est pour intégrer les étudiants, mais je n’ai jamais revu les gens qui m’ont baptisé. L'humiliation est extrême. En pré-baptême, on nous demandait de ramper, de se mettre à genoux. C’était mixte, les garçons ont dû être déshabillés par les filles, nous avons été talqués et langés. Je ne vois pas ce que ça peut apporter. Au baptême, nous devions nous déguiser en Cléopâtre et faire un strip-tease devant les comitards. On ne pouvait pas dire non. Ça ne reste pas un bon souvenir."

