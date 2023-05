Débat : le 8 mai, c’est important qu’il soit férié ?

Frédéric, un auditeur de Mouscron, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "En tant que travailleur, un jour férié fait toujours du bien. Par contre, je pense qu’on préfère se souvenir du 11 novembre, là où la Belgique a eu un plus gros impact et où elle a joué un rôle plus important. Le 8 mai n’est pas une date si importante que ça au niveau de la Belgique. Il y a un moment il faut peut-être tourner la page et ne pas forcément se souvenir de toutes les guerres du monde. Il y a d’autres choses dans le monde où on pourrait concentrer son énergie et arrêter de se remémorer des choses qui sont passées. Ce n’est plus le fléau de notre société. Il faut vivre dans son époque et aider l’être humain dans les souffrances actuelles."