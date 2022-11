Le Roi doit-il aller soutenir les diables au Qatar ? Hadja Lahbib, ministre des Affaires étrangères, se rendra au Qatar pour le premier tour des Diables. Une décision loin d’être évidente… voici ce qu’elle dit : ‘Je m’y rendrai avec des messages clairs sur les droits humains, en particulier en ce qui concerne les droits des femmes et des LGBTQIA+, et les conditions de travail.’ On explique aussi que ni le Roi ni le Premier Ministre n’iront… ce sera un signe de la position belge. Ça suffit ?