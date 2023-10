Débat : la Fapeo dénonce les violences éducatives à l’école. Les profs vont trop loin avec vos enfants ?

Nathalie de Dour ne pense pas que les professeurs vont trop loin : "Mon mari est professeur et nous remarquons qu’ils n’ont plus aucun pouvoir du tout. Rien que d’effleurer un élève, ils ne peuvent même plus. Il y a quelques années mon mari a attrapé un élève par son pull et il a été convoqué chez les flics. L’attraper par le pull était le seul moyen de le faire écouter".

Nathalie est d’avis que d’en parler aux parents ou alors d’envoyer l’enfant chez le directeur ne sert plus à rien. "Les parents sont toujours du côté de l’enfant. Moi ça ne me dérangerait pas si un professeur attrapait mon enfant par le bras ou le forçait à s’asseoir par exemple, il n’est pas en sucre. Il faut bien comprendre que l’enfant n’est pas roi. Empoigner un élève, ça ne va pas le tuer" conclut Nathalie.