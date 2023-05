Débat : la famille royale doit-elle faire un effort financier ?

La famille royale coûte 1,5 million de plus qu’en 2022. 42 millions, c’est le coût de la monarchie cette année, c’est à lire dans Sudinfo. Techniquement, le montant alloué à la famille royale et aux dépenses qui y sont liées n’a pas été augmenté mais l’indice pivot dépassé en 2022 fait qu’il y a une indexation appliquée et donc une augmentation de près d’1,5 millions d’euros. Un député a demandé s’il était possible que la famille royale fasse un effort financier comme les ministres l’ont fait, il dit dans le journal ne pas avoir eu de réponse.

La famille royale doit-elle faire un effort financier ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

