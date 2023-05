Débat : la différence d’âge, c’est une histoire de show bizz ?

Du côté de Durbuy, Danielle nous partage également son avis : "J’ai 72 ans, mon mari est Ivoirien et a 36 ans et nous n’avons que des bâtons dans nos roues. Ça fait 8 ans qu’on se connaît, on est mariés depuis presque 4 ans et nous voulons bientôt vivre ensemble. Trop de gens se mêlent de ce qu’ils ne les regardent pas, tout le monde me dit qu’il est beaucoup trop jeune et qu’il veut mon argent mais je ne suis pas d’accord. 51 ans de différence, ça ne me choque pas du tout, si les gens sont choqués, c’est qu’ils sont jaloux."