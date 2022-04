Débat : La détention d’armes est-elle banalisée ?

Depuis le 15 mars, un tram de la Stib affiche une pub pour une société chinoise spécialisée dans le prêt à porter en ligne, qui fait partie de la mouvance " fast fashion ". Ce sont des marques qui produisent des vêtements très vite, très souvent et pour pas cher, décriées pour les conséquences sociales et environnementales. Les usagers se sont plaints et la Stib a décidé de retirer la pub. Est-ce une bonne décision ? Ou pas ?