Débat : la cohabitation avec les trottinettes est impossible ?

À Liège, Nicole nous partage son avis : "Les trottinettes m’embêtent au plus haut degré, elles sont partout sur les trottoirs et elles sont mal parquées. Ils roulent comme des cinglés, ils arrivent derrière vous et vous sentez que vous les dérangez et vous devez vous mettre sur le côté. Il y a quelque temps j’ai fait une chute très douloureuse sur une trottinette qui était étendue dans la rue, le soir commençait à tomber et je ne l’ai pas vue. Les adultes ne sont pas plus malins que les jeunes, j’ai vu un papa avec un enfant à l’avant. C’est interdit. Les gens ne respectent rien, il faut les interdire complètement."