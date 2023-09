Débat : la Belgique, un plaisir et elle doit le rester ?

Notre invité est Frédéric Jannin, un des membres des Snuls. 33 ans de pension, il fallait bien fêter ça. Les plus jeunes ne connaissent pas et il est urgent de leur faire découvrir ce groupe qui comprenait Nicolas Fransolet, Stefan Liberski, Kris Debussher, Sergio Honorez et Fred Jannin, et puis Laurence Bibot et Bouli Lanners se sont ajoutés. C’est l’époque où BeTV s’appelait Canal + Belgique, et où les Nuls devenaient les Snuls. Des blagues belges faites par des Belges, et comme l’explique Bouli Lanners qui a fait ses premiers pas dans l’émission, "avec les Snuls, il y a eu tout à coup l’acceptation d’une identité ­culturelle ultra-affirmée, d’un non-sens où tout le monde pète de rire. C’était extrêmement libérateur à l’époque." Un humour 100% belge, qu’en pensez-vous ?

