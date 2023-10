Débat : la Belgique donne finalement des F-16 à l’Ukraine, appréciez-vous le geste ?

Christina de Berchem-Saint-Agathe n’apprécie pas le geste : "J’aimerais qu’on parle de paix et qu’on arrête d’envoyer des armes de guerre. Et après quoi ? Ils vont envoyer nos militaires et nos pilotes pour les F-16 ? Je suis fâchée, ça me met dans une colère noire, il ne faut absolument rien envoyer à l’Ukraine. Pourquoi on ne demande pas l’avis au peuple ?".

Christina développe son idée et explique que si nous envoyons ces armes, cela veut dire qu’on cautionne cette guerre. "Il y a des enfants, des femmes, des hommes qui meurent tous les jours c’est atroce. Les gens n’ont pas envie de voir des guerres dans le monde. Zelensky à part pleurnicher il ne fait rien. Qu’il aille se battre auprès des siens".

La solution de Christina pour arrêter cette guerre ? "La solution c’est de ne pas se battre mais de parler avec Poutine. Je sais que beaucoup ont essayé mais moi si je rencontre Poutine j’arriverais peut-être à le convaincre".