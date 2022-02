Débat : La Belgique déroule le tapis rouge pour accueillir le dictateur égyptien, ça vous choque ?

Le prince Laurent est-il discriminé ? Et si Laurent avait des raisons de se plaindre ? Le prince et sa famille n’ont pas de sécurité sociale, Claire a été obligée d’arrêter son travail de géomètre. Et ce ne sont pas les 95 000 euros de sa dotation qui pourront suffire…le prince est aussi tenu à de nombreuses dépenses liées à son rôle officiel. Qu’en pensez-vous ?