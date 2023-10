Plus tôt dans l’émission, Isabelle de Juprelle est elle intervenue pour mettre en garde : changer l’orthographe équivaut à un nivellement vers le bas. Selon elle, il est important de faire travailler son cerveau dans n’importe quelle matière. Elle surenchérit : "Sans ça, on va vers une génération d’idiots. Si on simplifie tout comme ça, l’enfant ou l’Homme ne sera pas habitué à faire des efforts. On fonce donc vers la perte de l’humanité où les ordinateurs feront tout pour nous".

Cyril lui demande alors si supprimer le "i" dans le mot "oignon" la dérange. Elle répond avec amusement : "Alors pourquoi ne pas écrire cadeau "kdo" ? Vous vous imaginez envoyer au Premier Ministre et qu’il doive la lire à voix haute pour vous comprendre parce que vous avez fait plein de fautes ?"