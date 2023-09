Rachid de Bruxelles est intervenu sur notre antenne ce matin : "Je suis à la fois d’accord et pas d’accord. J’ai 63 ans, j’ai lu le Coran et je suis musulman non pratiquant. Plus les années passent, plus j’ai l’impression que l’Islam se modernise et qu’on l’interprète différemment, c’est très dangereux. Maintenant, les imams inculquent la religion à leurs manières, ce n’est pas correct et ça se voit de plus en plus."

Djemila Benhabib s’inquiète pour la Belgique dans 10 ou 20 ans. "Ça ne fait pas longtemps que je suis en Belgique et ça ne me plaît pas du tout. Au Maroc il n’y a pas ce qu’il se passe ici. Je suis musulman et ça me fait de la peine. Tout d’abord c’est le comportement, la tolérance et le respect de l’autre" conclut Rachid.