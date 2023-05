Débat : l’Inami veut limiter les opérations du genou, est-ce normal ?

L’Inami veut limiter le nombre d’interventions au genou pour les plus de 50 ans. Le gouvernement a la possibilité d’imposer des quotas par le biais d’une publication au Moniteur belge et ce, afin de limiter les traitements superflus et inutilement coûteux. Selon la nouvelle mesure, sur 100 opérations, chaque médecin ne pourra ainsi en effectuer que 45 sur des patients âgés de plus de 50 ans. Vous comprenez cette mesure ? Ou pas ?

