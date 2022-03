Débat : L’eau et le vin au restaurant sont-ils vendus trop chers ?

L’eau reste au luxe chez nous au restaurant. Le secteur est largement défavorable à l’idée de la gratuité. Pire on vend de plus en plus souvent des demi-bouteilles d’eau à la place des grandes bouteilles. Côté vin, ce n’est pas mieux... les restaurants vendent de moins en moins de demi-bouteilles pour pousser la consommation au verre... et ainsi augmenter le chiffre d’affaire. Boire au resto, c’est devenu un luxe ?