Débat : l’avenir des rallyes est-il remis en question ?

L’homme du jour est l’humoriste Gad Elmaleh, avec un coming out qui fait parler. Il est de retour au cinéma avec " reste un peu ", un film dans lequel il raconte son chemin vers l’Église catholique et le baptême. Gad Elmaleh, de confession juive, raconte sa rencontre avec la vierge. Un coming out qui peut choquer… Vous le comprenez ?