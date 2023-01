Débat jeudi : sécurité routière, des témoignages pour ouvrir les yeux ?

Chaque semaine en Wallonie, 200 personnes voient leur vie basculer après un accident. Imprévu, brutal et violent, un accident de la route bouleverse complètement le quotidien des personnes touchées et de leurs proches. A chacun de nos déplacements sur les routes, nous sommes loin de penser que l’on prend un risque. Forcément, nous pensons maîtriser la situation, ce trajet que l’on a déjà fait des centaines de fois ! Et cela n’arrive pas qu’aux autres… Carine, Rose-Marie, Martin ont témoigné à travers une campagne de l’AWSR.

Et pour vous, c’est important ces spots et témoignages ?

Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini de 17 heures à 19 heures sur VivaCité. Pour intervenir en direct dans l’émission, appelez le 070/23.33.23 (30 centimes la minute) ou envoyez un SMS au 3063 (50 centimes le message).