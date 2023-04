Débat : interdire les chats de sortir sous peine d’amende pour sauver des oiseaux, pour ou contre ?

L’Open VLD veut rabattre les cartes lors des prochaines élections, et aimerait introduire une circonscription fédérale afin que tous les belges puissent voter pour les mêmes candidats. Ce qui signifie : un candidat premier ministre lié au nombre de voix, un délai limite pour la formation d’un gouvernement… et s’il n’y a toujours pas de gouvernement au bout de six mois, de nouvelles élections seraient automatiquement organisées. Une circonscription fédérale, c’est la solution ?