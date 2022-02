Débat : Ils en ont marre, comprenez-vous le ras-le-bol des enseignants ?

Une moitié des Européens dit avoir une image positive de l’Union européenne. Ils sont 84% en Irlande, 24% en Tchéquie et 41% en Belgique où l’enthousiasme est marqué. Seules l’Autriche, la Grèce et la Tchéquie ont une part plus importante de répondants ayant une image négative de l’union européenne. Qu’en pensez-vous ?