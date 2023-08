Nous recevons Sarah, originaire d’Ixelles, qui vient nous partager son avis sur la question. "Ma fille est étudiante dans une autre université que l’ULB et elle a toujours prié dans l’enceinte de l’école. Elle est musulmane et elle doit prier 5 fois par jour. Si les prières ne se font pas, ça peut poser problème. Elle est épanouie mais si elle ne prie pas à temps, ça lui donne du stress et de la frustration."

L’ULB affirme qu’il y a des lieux de culte dans les alentours et que ça pourrait être une alternative. Sarah n’est pas d’accord.

"J’habite tout près de l’ULB et je peux vous dire que ce n’est pas à côté, ça prend du temps d’y aller et ce n’est pas évident. Je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas fournir un endroit pour cela. Il y a tellement de locaux maintenant pour tout et n’importe quoi."

La conversation se termine avec Sarah, affirmant que ne pas faire ses prières au bon moment, ça provoque de la nervosité.