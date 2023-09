Débat : Georges-Louis Bouchez entarté à la Fnac, si ça vous arrive, vous réagissez comment ?

À Liège, nous retrouvons Marie, notre première auditrice. "Si ça m’arrive, je serais complètement abasourdie. Ce n’est pas possible, c’est une agression pure et simple, même avec une tarte. Je ne saurais même pas faire comme Georges-Louis et reprendre la tarte pour la mettre dans la figure de mon agresseur. Je serais sous le choc".

On rappelle que Georges-Louis Bouchez a porté plainte contre son agresseur, même après s’être fait justice soi-même. "À l’heure d’aujourd’hui, oui, à sa place je porterais plainte aussi. Maintenant, on prend tout à la rigolade, on se permet des libertés gratuites donc oui je porte plainte car c’est une agression pure et simple" conclut Marie.