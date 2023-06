Débat : Georges-Louis Bouchez au cœur d’une altercation à Knokke, auriez-vous réagi de la même façon ?

Depuis Molenbeek, Ilham nous partage son avis : "À partir du moment où l’on heurte ma voiture, je sors pour m’expliquer. Il s’agit d’un réflexe. Bien que monsieur Louis Bouchez soit un politicien, il doit réagir comme tout un chacun en faisant un constat à l’amiable. On est tous belges, on a le droit d’aller d’une région à une autre sans se faire insulter. Je trouve cela scandaleux. Néanmoins, les cyclistes se croient tout permis sur les routes. Cette situation et réaction montrent de cette façon, ce que l’on vit tous les jours à cause de la disparité des régions."