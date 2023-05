Débat : Georges-Louis Bouchez arrête l’émission flamande "Forces Spéciales", est-ce positif ou est-ce la honte pour lui ?

Caroline, une auditrice de Mons, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Cet aveu d’échec est positif. C’est ce qu’on apprend à l’École Royale Militaire. Tout au long de la formation militaire, on vous impose et inculque cette mentalité. Si on n’est pas capable dans une branche, on s’efface. Ça arrive beaucoup lors de la formation militaire car c’est une éducation hors pair et c’est épouvantable. Je trouve que c’est tout à son honneur. On voit beaucoup de politiciens qui s’effacent pour ne pas pénaliser leur parti, et c’est la chose à faire. Ici, il s’est effacé pour ne pas pénaliser son équipe."