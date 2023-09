Débat : garçon transgenre dans une équipe de filles, est-ce de la triche ?

Depuis un an et demi, Maël a entamé une transition afin d’être en accord avec ce qu’il ressent. Parmi ses passions, le foot, et dans son club aucun problème pour qu’il reste actuellement dans l’équipe de foot féminine, il explique d’ailleurs dans Sudinfo toujours partager les vestiaires avec ses coéquipières. Par contre, certains clubs rencontrés n’acceptent pas sa présence et l’accusent de tricher en continuant à jouer avec les filles. Officiellement en Belgique, aucun règlement n’impose un changement d’équipe dans son cas de figure.

Être un garçon transgenre dans une équipe de filles, est-ce de la triche ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

