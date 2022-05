Débat à Schaerbeek, le buste de Roger Nols trône toujours dans le grand hall de la maison communale. L’ancien bourgmestre, connu pour ses propos et actions racistes, était un habitué des coups d’éclat : les guichets séparés qu’il a voulu imposer pour les néerlandophones et les populations étrangères, son arrivée à dos de chameau à la maison communale ou encore son invitation du leader du Front National français Jean Marie Le Pen… Le MRAX (mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie) réclame depuis longtemps le retrait du buste de ce raciste. Est-il temps de virer ce buste ? Ou pas ?