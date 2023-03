La femme du jour est Sophia Aram. L’humoriste a pointé Cyril Hanouna et ses chroniqueurs de TPMP. Hanouna a répliqué en s’attaquant à sa mère délinquante et maltraitante. Elle a réagi en affirmant vouloir se débarrasser de la culpabilité et de rappeler qu’elle n’est pas responsable de sa mère. Qu’en pensez-vous ?