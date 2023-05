Débat : faut-il traduire le nom des villes sur les panneaux routiers ?

Valérie, une auditrice de Londerzeel , est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Il faut laisser le nom des villes dans leur langue d'origine. Il y a des choses bien plus importantes à faire que ça. J'ai eu une dispute avec mon mari à cause de tout ça, on avait un rendez-vous dans une ville, mais moi je la prononçais en Français et lui en Néerlandais, nous n'étions pas d'accord sur le fait que ça soit la même ville. J'ai finalement pris ma voiture et lui la sienne sans être sûr qu'on arrive au même endroit. Pour vous dire à quel point c'est ridicule, il ne faut pas changer tous les panneaux, c'est la dernière chose à penser pour l'instant."