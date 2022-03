Débat : faut-il réprimer plus sévèrement la vitesse sur la route ?

Dimanche était une journée de drame au carnaval de Strépy. Au cœur de cette tragédie et sans préjuger de l’enquête, une évidence s’impose : la tragédie de la vitesse. Comment expliquer la fascination de la vitesse ? Le chauffeur avait connu un retrait de permis et est un fou de vitesse et de sa voiture qu’il appelait sa petite bombe. Qu’en pensez-vous ?

