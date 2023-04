Débat : faut-il rénover sa maison au risque de mettre en danger oiseaux et chauves-souris ?

On le sait, et surtout avec la montée des prix de l’énergie, isoler, rénover ou construire… c’est important. Mais saviez-vous que certaines rénovations peuvent avoir un impact réel sur toute une série d’espèces animales présentes dans nos maisons ? Natagora tire la sonnette d’alarme ! Notamment pour les pipistrelles (chauves-souris), les moineaux ou les martinets noirs. Comment l’homme et l’animal peuvent-ils vivre ensemble ?

