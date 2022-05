Débat : faut-il laisser les élèves choisir leur look sans limite ?

Rares sont les règlements d’ordre intérieur des écoles qui respectent pleinement les règles. C’est la conclusion dressée par le Comité des élèves francophones (CEF) dans son dernier rapport. En cause, le jugement d’appréciation des directions d’école : cheveux longs et boucles d’oreilles pour les garçons, salopettes, pantalons taille basse, jeans délavés… Elle pointe un comportement paternaliste. Faut-il laisser les élèves choisir leur look sans limite ?

Faut-il laisser aux élèves la totale liberté de s’habiller comme ils veulent à l’école ?

