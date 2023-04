Débat : faut-il interdire tous les distributeurs de sodas et de snacks dans les écoles ?

Chaque année en Belgique, plusieurs millions d’infractions de roulage sont commises sur nos routes. Si la très grande majorité des automobilistes accepte l’amende, une partie la conteste. Et une contestation sur deux est acceptée. Toutes les excuses existent : notamment le besoin pressant pour rouler plus vite. On constate aussi que les citoyens ne sont pas égaux face aux amendes. Et vous, payez-vous automatiquement vos amendes routières ?