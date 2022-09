Débat : Faut-il interdire les piscines privées et publiques ?

L’homme du jour : Christophe Galtier et le rire qui ne passe pas ? Le foot à fric rend-il con ? L’entraîneur du PSG Christophe Galtier a déchaîné les réactions en citant le char à voile pour déplacer ses équipes. En cause, le refus de prendre le train plutôt qu’un jet privé. Un débat inutile ou un débat qui pointe une vraie question. Monsieur et madame tout le monde doit revoir sa manière de vivre et les stars font ce qu’elles veulent ?