Débat : faut-il interdire les piscines privées ?

Un jeune ukrainien a gagné 500 000 euros avec un ticket à gratter. Il réside dans la région de Bruxelles-Capitale depuis un an, il a trouvé un travail et a acheté un billet de loterie Cash à 5 euros dans une station-service. Il souhaite organiser une fête pour la famille et les amis qui se sont occupés de lui et l’ont aidé à s’intégrer dans notre pays. Qu’en pensez-vous ? Ce gros lot, c’est un beau symbole ?