Débat : faut-il interdire les gros SUV sur nos routes ?

Des transports gratuits, c’est possible ? Rappelons une promesse du gouvernement wallon : celle de mettre en œuvre la gratuité des transports en commun pour les jeunes jusqu’à 25 ans, pour les 65 ans et plus et pour les publics précarisés. Aujourd’hui, les chiffres sont connus : 800 654 usagers ont bénéficié d’un tarif réduit en 2022. Faudrait-il aller plus loin et affirmer une totale gratuité des transports en commun ? Est-ce possible ?