Débat : faut-il interdire la viande de cheval ?

André de Courtrai n’est pas d’accord avec Jacques : "Lors de mes études de boucherie, j’ai eu un examen qui consistait à abattre un cheval. Mon professeur me fait passer devant la bête, j’ai croisé son regard et j’ai fait demi-tour. C’était impossible pour moi de l’abattre. J’ai ressenti les gémissements de l’animal et ça m’a fait du mal".

André continue et explique que plus tard, il a dû abattre des bœufs mais il n’a pas ressenti la même chose : "La manière de tuer est différente, pour les vaches c’est moins douloureux car on ne les égorge pas. Le regard de ce cheval, je ne l’oublierai pas".

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.