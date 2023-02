On connaît la décision de la cour d’appel de Paris en ce qui concerne Pierre Palmade… En fait-on trop concernant cette affaire ? Plus que la guerre en Ukraine ou les crises économiques ? Pourquoi Pierre Palmade a-t-il été l’objet de plus de 20.000 articles et chroniques depuis l’accident ? Qu’en pensez-vous ? Trop, c’est trop ?