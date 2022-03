Débat : Faut-il exiger des hébergeurs d’ukrainiens des certificats de bonne conduite, vie et mœurs ?

La femme du jour est Valérie Pécresse. Les candidats à la présidentielle française ont procédé à leur déclaration de patrimoine et d’intérêts. On connait les plus riches : Valérie Pécresse avec 9,7 millions d’euros, Eric Zemmour avec 4,2 millions d’euros, Marien Le Pen avec 1,2 millions d’euros, Emmanuel Macron avec 550 000 euros…. Cette transparence est-elle nécessaire en démocratie ?