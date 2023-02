Débat : faut-il aider ceux qui ne peuvent plus payer les croquettes de leurs animaux ?

Un Quick par drone en prison ? Une scène incroyable s’est déroulée à la prison de Huy. Un drone qui survole la maison d’arrêt pour livrer un menu Quick à l’un des prévenus. Comment cela est-il possible ? Il y a peut-être de quoi s’inquiéter. Si on peut se faire livrer un hamburger, on pourrait se faire livrer autre chose…