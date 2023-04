Débat : faites-vous confiance aux applications comme Waze ou Google Map ?

Placer des cendriers au sol, est-ce la bonne solution ?

Nous sommes envahis par les mégots et chacun essaie de trouver la meilleure solution pour en venir à bout. Par exemple à Huy : des cendriers de sol et des avaloirs à mégots sont installés, dix sont prévus… Les cendriers de sol ressemblent à des avaloirs, mais ce ne sont pas de vrais avaloirs. Rappelons que jeter un mégot dans un vrai avaloir c’est participer à la pollution des eaux. De plus, un jet de mégot est punissable d’une amende de minimum 150 euros. Est-ce donc la bonne solution pour lutter contre ce problème ?