Débat : face aux arnaques, les seniors sont-ils plus vulnérables ?

Nous avons déjà parlé de l’opération contre les faux couvreurs ou ramoneurs. Une nouvelle campagne de prévention a été mise sur pied par le réseau des polices du Brabant wallon et les services du gouverneur. Intitulée "Mamie rusée", les escrocs n’ont qu’à bien se tenir ! Le message de la campagne est de dire “non”. Il faut refuser l’accès à son domicile en cas de doute et surtout ne pas céder à la pression et prendre le temps de réfléchir avant de décider. Selon vous, est-ce une bonne initiative ?

Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini de 17 heures à 19 heures sur VivaCité. Pour intervenir en direct dans l’émission, appelez le 070/23.33.23 (30 centimes la minute) ou envoyez un SMS au 3063 (50 centimes le message).